Було влучання і по судну – знову під іноземним прапором. Про це повідомили в Адміністрації морських портів України.

Які наслідки ударів по портах 27 квітня?

Окупанти вдарили по торгівельному судну RAMCO під прапором Науру. Воно саме рухалося Українським морським коридором. На щастя, пошкодження були незначні, екіпаж загасив пожежу.

Порти Великої Одеси знову під щоденними атаками ворога. У ніч на 27 квітня ворог вкотре завдав ударів по портовій інфраструктурі Великої Одеси та об'єктах, що забезпечують роботу Українського морського коридору. Внаслідок атаки пошкоджено енергетичний об'єкт на території вантажного термінала, виникли локальні загоряння, які оперативно ліквідовано відповідними службами,

– мовиться в дописі.