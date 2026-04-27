24 Канал розповідає, що відомо про постраждалих та наслідки атаки.
Що відомо про постраждалих в Одесі?
У ДСНС повідомили, що станом на ранок після масованої атаки на Одесу відомо про 11 постраждалих, серед них – 2 дитини. Це 10-річна дівчинка та 1-річний хлопчик.
Серед дорослих постраждали три жінки віком 26 – 50 років, шестеро чоловіків 27 – 63 років.
Всім потерпілим надається медична допомога. З більшістю також працювали психологи.
Які наслідки атаки?
Відомо, що Одесу атакували понад 50 ударних дронів. Найбільше постраждав Приморський район, руйнування також були у Хаджибейському та Київському районах.
За даними прокуратури, пошкоджено житлові будинки та об'єкти інфраструктури: готель, фунікулер, склади, дачні будинки, автівки. Зокрема, зруйновано два поверхи у 4-поверховому житловому будинку, пошкоджено 15-й поверх 24-поверхівки, дах 8-поверхового житлового будинку, 2 приватних домоволодіння.
У багатьох будівлях вибито скління.
Пошкоджень зазнала також припортова територія.
Куди ще цілилися росіяни?
Увечері 26 квітня росіяни обстріляли Суми та Ромни. Вони били по об'єктах транспортної інфраструктури та житлового сектору.
А вранці того ж дня Росія "Шахедами" била по Житомирщині. На одному з об'єктів спалахнула пожежа