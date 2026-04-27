24 Канал рассказывает, что известно о пострадавших и последствиях атаки.
Что известно о пострадавших в Одессе?
У ГСЧС сообщили, что по состоянию на утро после массированной атаки на Одессу известно об 11 пострадавших, среди них – 2 ребенка. Это 10-летняя девочка и 1-летний мальчик.
Среди взрослых пострадали три женщины в возрасте 26 – 50 лет, шестеро мужчин 27 – 63 лет.
Всем пострадавшим оказывается медицинская помощь. С большинством также работали психологи.
Какие последствия атаки?
Известно, что Одессу атаковали более 50 ударных дронов. Больше всего пострадал Приморский район, разрушения также были в Хаджибейском и Киевском районах.
По данным прокуратуры, повреждены жилые дома и объекты инфраструктуры: отель, фуникулер, склады, дачные дома, машины. В частности, разрушены два этажа в 4-этажном жилом доме, поврежден 15-й этаж 24-этажки, крыша 8-этажного жилого дома, 2 частных домовладения.
Во многих зданиях выбито остекление.
Повреждения получила также припортовая территория.
Куда еще целились россияне?
Вечером 26 апреля россияне обстреляли Сумы и Ромны. Они били по объектам транспортной инфраструктуры и жилого сектора.
А утром того же дня Россия "Шахедами" била по Житомирской области. На одном из объектов вспыхнул пожар