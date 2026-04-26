Про це повідомив начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

До теми Ворог вгатив "Шахедами" по Одещині та Чернігову: що відомо про тривогу та наслідки

Які наслідки ворожої атаки по Житомирській області?

Віталій Бунечко написав, що сили протиповітряної оборони над територією Житомирської області вночі знищили декілька цілей.

На жаль, через падіння уламків виникла пожежа на одному з об'єктів інфраструктури. Завдяки професійним діям рятувальників ДСНС її вдалося оперативно ліквідувати,

– зазначив начальник ОВА.

Наразі на місці події тривають відновлювальні роботи та відповідні слідчі дії.

Бунечко також висловив вдячність силам протиповітряної оборони та спеціальним службам за професіоналізм.

У яких ще регіонах були наслідки через ворожу атаку "Шахедами"?

Начальник Чернігівської ОВА Дмитро Брижинський повідомив, що Чернігів зазнав атаки ударними безпілотниками вночі 26 квітня, що спричинило пожежі в житлових районах. Один дрон вибухнув біля багатоповерхового будинку, пошкодивши вікна.

Віцепрем'єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба розповів, що внаслідок атаки пошкоджено об'єкти портової та логістичної інфраструктури в Одеській області. Також є пошкодження цивільного судна під прапором Палау, яке перебувало у порту.

Загалом, за даними Повітряних сил ЗСУ, ворог уночі застосував 144 ударні БпЛА різних типів по Україні. Сили ППО змогли збити або приглушити 124 ворожі дрони, водночас зафіксовано влучання 19 ударних БпЛА на 11 локаціях.