Матеріали вже передано до суду, а винним загрожують штрафи або навіть адміністративний арешт. Про це повідомляє поліція Одещини.

Що відомо про знущання з вчителів?

До правоохоронців звернулися вчителі зі скаргами на публікації у соціальних мережах. Йшлося про відео та фото з їхнім зображенням. Вони були підписані принизливими словами, які начебто описували неприємні запахи вчителів і таке інше.

Правоохоронці встановили, що до створення та поширення такого контенту причетні четверо неповнолітніх жителів Подільського району. Усі вони є учнями навчальних закладів, про педагогів яких і публікували образливі матеріали.

Самі підлітки пояснили свої дії бажанням долучитися до популярного інтернет-тренду та отримати більше переглядів і реакцій у соцмережах.

Як відреагувала на це поліція?

Як повідомив начальник сектору служби освітньої безпеки Подільського районного управління поліції Станіслав Рищак, із підлітками та їхніми батьками провели профілактичні бесіди. Під час них правоохоронці наголосили, що такі дії є протиправними та можуть мати серйозні наслідки.

Дві дівчини віком 16 та 17 років нестимуть відповідальність особисто. Відносно них складено адміністративні протоколи за дрібне хуліганство відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Водночас за дії 14-річної дівчинки та 13-річного хлопця відповідатимуть їхні батьки. На них склали протоколи за невиконання обов’язків щодо виховання дітей. Усі матеріали вже передано до суду, який і визначить остаточне покарання.

За дрібне хуліганство законодавство передбачає різні види покарання. Це може бути штраф, громадські або виправні роботи, а в окремих випадках – адміністративний арешт. Що ж до батьків, які не виконують обов’язки щодо виховання дітей, їм загрожує штраф.

Після інциденту правоохоронці провели додаткові профілактичні заходи у навчальних закладах. Учням пояснили важливість дотримання норм поведінки як у реальному житті, так і в інтернеті. Інспектори служби освітньої безпеки регулярно проводять такі зустрічі, щоб запобігти подібним випадкам у майбутньому.

Правоохоронці наголошують: поширення образливого контенту, навіть у жартівливій формі, може порушувати права інших людей і тягнути за собою відповідальність.

