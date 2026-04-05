Чиновники пояснили реальні причини, чому частина дітей навчається дистанційно. Про це повідомив очільник департаменту освіти та культури Львівської міської ради Андрій Закалюк, пише "УП".

Дивіться також В Ужгороді водій таксі відмовився від клієнтів через прохання говорити українською

Що відомо про мовний скандал у Львові?

У Львові відреагували на поширену в соцмережах інформацію про те, що десятки тисяч дітей із числа внутрішньо переміщених осіб нібито не відвідують школи через цькування за мовною ознакою. У міській владі такі заяви назвали неправдивими та такими, що не мають нічого спільного з реальністю.

Андрій Закалюк наголосив, що в місті навчається значно менше дітей-ВПО, ніж озвучувалося у публічному просторі. За його словами, у дитсадках і школах Львова здобувають освіту понад 4600 дітей зі статусом ВПО, тоді як загальна кількість школярів у місті становить близько 87 тисяч.

Водночас загалом у Львові проживає приблизно 12 тисяч дітей-переселенців віком від 0 до 18 років.

Раніше у Telegram-каналах поширили дані про нібито 40 тисяч дітей-ВПО, які не відвідують школи через булінг. Ці цифри пов’язували з висловлюваннями освітньої експертки Іванни Коберник, однак згодом вона заявила, що її слова вирвали з контексту.

За словами Закалюка, такі твердження є маніпулятивними.

Так, конфлікти бувають. Але робити з поодиноких випадків масове явище – це або повна відірваність від реальності, або свідома спроба її спотворити,

– сказав він.

Чому частина дітей навчається дистанційно?

У міськраді пояснили, що частина дітей-переселенців дійсно не відвідує львівські школи, однак це не пов’язано із системним цькуванням.

Хтось залишається на дистанційному навчанні у своїх школах, щоб не втрачати зв'язок із домом. Комусь потрібен час на психологічну адаптацію. І це нормальні процеси в умовах війни. Ненормально – вигадувати історії про "системне цькування". Бо давайте чесно: не можуть цькувати в школі тих, хто туди жодного дня не ходив,

– сказав він.

Народна депутатка Наталія Піпа також звернула увагу, що дистанційне навчання є поширеним явищем серед дітей-ВПО по всій Україні. Вона навела приклад Житомирської області, де таких школярів налічується близько 16 тисяч, і наголосила, що це не пов’язано виключно з мовним фактором.

Сама Іванна Коберник пояснила, що у своєму інтерв’ю говорила про комплекс причин дистанційного навчання та проблеми освіти під час війни, однак "витягли лише мову".

То чи існує проблема булінгу?

Експертка наголосила, що проблема булінгу серед дітей дійсно існує, але вона не є унікальною для України та не має такого масштабу, як це подають у соцмережах.

З цькуванням стикаються переселенці, тому що поділ на "свій-чужий" у дитячому віці досі поширений. Також загострюється історія "сільський-міський", якщо в школі немає певної політики та немає атмосфери, що директор чи вчитель відреагує. Друге – це мова. Діти стикаються з певною нетерпимістю, насмішками, образами. Треба визнати, що мова це складно. Якщо ти все життя говорив іншою і потрапив у новий колектив, то не можеш по тумблеру переключитися,

– сказала вона

Також експертка пояснила психологічний аспект. Зокрема вона зазначила, що якщо це підліток чи маленька дитина, то він не може пожартувати, швидко сказати або бути першим, хто підняв руку, щоб відповісти. І саме через це діти закриваються.

Мовні скандали в Україні: де ще вони були окрім Львова?