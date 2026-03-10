24 Канал звернувся по коментар до мовної омбудсменки Олени Івановської.

Що за інцидент із викликом швидкої та знанням української?

За словами Віолети, її дідусь втратив свідомість, коли грався зі своїм правнуком. Дівчина одразу зателефонувала до швидкої допомоги. Диспетчер почала ставити їй низку запитань.

Коли я казала адресу, мені кричали українською. Коли я казала рік народження, мені кричали: "Рахуй, скільки повних років",

– розповідає про пережите Віолета.

Мовний інцидент зі швидкою / Скриншот

Більшість користувачів не розділили обурення дівчини. Так, пані Наталія під ніком os_win_win пояснила, що потрібно точно відповідати на усі питання, які ставить диспетчер. "Від цього залежить яка бригада виїде на виклик – екстрена чи невідкладна. Невідкладна може їхати хоч весь день, тому від ваших відповідей залежить життя людини так само, як і від дій швидкої", – зауважила жінка.

Переважна частина коментарів стосувалася мовного питання. Віолета у своєму дописі акцентувала, що її просили перейти на українську, коли "життя її дідуся висіло на волосині".

Були користувачі, які підтримали дівчину, а були й ті, які засудили / Скриншоти

Згодом Віолета уточнила, що вона говорила українською. Але, коли її попросили назвати вулицю, вона не згадала нову назву, тому сказала стару.

Віолета каже, що не згадала нову назву вулиці / Скриншот

Люди пояснили дівчині, що диспетчер вбиває у базу назву вулиці. Тому потрібно було назвати її точно і чітко.

У коментарі 24 Каналу мовна омбудсменка зазначила, що диспетчер діяла відповідно до закону. Вона нічого не порушила. 30 стаття передбачає надання усіх послуг державною мовою. За згодою сторін, якби диспетчер знала іншу мову, вони могли перейти на неї. Рішенням Конституційного суду громадянин України не повинен знати жодної мови світу, окрім української.

