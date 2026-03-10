Про це сказала директорка фонду Юлія Шевчук на брифінгу в Медіацентрі Україна 10 березня, повідомляє 24 Канал.

Коли опублікують повний звіт?

Юлія Шевчук розповіла, що вона очолила благодійний фонд "Госпітальєри" у грудні 2025 року. За її словами, відповідно до інформації, яку на той момент надав головний бухгалтер, упродовж 2025 року фонд отримав 74 мільйонів гривень, 51 тисяч євро та 906 тисяч доларів.

Вона додала, що фонд подав податкову звітність за 2025 рік у передбачені законом строки. Ознайомитися з нею можна на офіційному сайті фонду, тоді як фактичні звіти також публікувалися у соціальних мережах.

1 травня 2026 року також буде представлено більш детальний звіт.

Жодна документація в незаблюреному вигляді, де є чутливі дані наших контрагентів або постачальників, у відкритому доступі не опиниться. Люди, які розуміють специфіку, мають розуміти, що саме і з яких причин ми не можемо опублікувати,

– пояснила Юлія Шевчук.

Шевчук додала, що не бачила, щоб інші великі фонди публікували повну первинну документацію, як цього зараз вимагають від "Госпітальєрів", однак наголосила, що не має наміру кидати тінь на інших.

Я готова надати всю документацію державі в законному режимі,

– підсумувала вона.

З чого розпочався скандал?