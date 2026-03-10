Об этом сказала директор фонда Юлия Шевчук на брифинге в Медиацентре Украина 10 марта, сообщает 24 Канал.

Читайте также "Госпитальеры" снова оказались в центре скандала из-за донатов: что говорит командир

Когда опубликуют полный отчет?

Юлия Шевчук рассказала, что она возглавила благотворительный фонд "Госпитальеры" в декабре 2025 года. По ее словам, согласно информации, которую на тот момент предоставил главный бухгалтер, в течение 2025 года фонд получил 74 миллионов гривен, 51 тысяч евро и 906 тысяч долларов.

Она добавила, что фонд подал налоговую отчетность за 2025 год в предусмотренные законом сроки. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте фонда, тогда как фактические отчеты также публиковались в социальных сетях.

1 мая 2026 года также будет представлен более подробный отчет.

Ни одна документация в незаблюреном виде, где есть чувствительные данные наших контрагентов или поставщиков, в открытом доступе не окажется. Люди, которые понимают специфику, должны понимать, что именно и по каким причинам мы не можем опубликовать,

– объяснила Юлия Шевчук.

Шевчук добавила, что не видела, чтобы другие крупные фонды публиковали полную первичную документацию, как этого сейчас требуют от "Госпитальеров", однако отметила, что не намерена бросать тень на других.

Я готова предоставить всю документацию государству в законном режиме,

– подытожила она.

С чего начался скандал?