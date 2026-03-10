Об этом сказала директор фонда Юлия Шевчук на брифинге в Медиацентре Украина 10 марта, сообщает 24 Канал.
Когда опубликуют полный отчет?
Юлия Шевчук рассказала, что она возглавила благотворительный фонд "Госпитальеры" в декабре 2025 года. По ее словам, согласно информации, которую на тот момент предоставил главный бухгалтер, в течение 2025 года фонд получил 74 миллионов гривен, 51 тысяч евро и 906 тысяч долларов.
Она добавила, что фонд подал налоговую отчетность за 2025 год в предусмотренные законом сроки. Ознакомиться с ней можно на официальном сайте фонда, тогда как фактические отчеты также публиковались в социальных сетях.
1 мая 2026 года также будет представлен более подробный отчет.
Ни одна документация в незаблюреном виде, где есть чувствительные данные наших контрагентов или поставщиков, в открытом доступе не окажется. Люди, которые понимают специфику, должны понимать, что именно и по каким причинам мы не можем опубликовать,
– объяснила Юлия Шевчук.
Шевчук добавила, что не видела, чтобы другие крупные фонды публиковали полную первичную документацию, как этого сейчас требуют от "Госпитальеров", однако отметила, что не намерена бросать тень на других.
Я готова предоставить всю документацию государству в законном режиме,
– подытожила она.
С чего начался скандал?
7 марта медицинский батальон "Госпитальеры" в сети заподозрили в непрозрачном использовании донатов. Волонтеры якобы снимали деньги с благотворительных сборов без публичной отчетности. Журналистка Ольга Худецкая также сообщила, что за "Госпитальерами" стоит более десятка других юридических лиц, в частности коммерческих.
Командир батальона Яна Зинкевич отвергла обвинения и заявила, что "Госпитальеры" действительно имеют не одно юридическое лицо. По ее словам, задержки с обнародованием некоторых отчетов могли произойти из-за значительной операционной нагрузки и сложной логистики работы подразделения.
Между тем в Верховной Раде заявили, что "тяжелые обвинения" волонтеров недопустимы без объективного расследования и обнародования позиции руководства батальона. Там отметили, что "Госпитальеры" работают с 2014 года и уже спасли тысячи раненых на фронте военных.