Там отметили, что такие "тяжелые обвинения" волонтеров недопустимы без объективного расследования и обнародования позиции руководства батальона. Об этом сообщил Комитет Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования.
Что говорят в Верховной Раде о скандале с "Госпитальерами"?
В Комитете заявили, что подобные публичные обвинения не должны дискредитировать волонтерское движение в целом.
Там отметили, что "Госпитальеры" работают с 2014 года и уже спасли тысячи раненых на фронте военных.
В заявлении объясняется, что обнародование отчетности может задерживаться из-за трудностей с подготовкой финансовых данных подразделений, работающих на передовой.
Наша коллега и основательница медицинского батальона Яна Зинкевич уже анонсировала отчет о деятельности "Госпитальеров", в котором будут даны ответы на все вопросы, возникшие в информационном пространстве. Только после профессионального анализа отчета возможны выводы относительно самой ситуации,
– сообщили в Верховной Раде.
Там также попросили обнародовать любые обвинения только при наличии неопровержимых фактов, установленных в рамках официального расследования.
"Призываем представителей медиа и общественности соблюдать принципы журналистской этики и презумпции невиновности, чтобы избежать необоснованной дискредитации волонтерского сообщества до установления истины", – добавили в заявлении.
К слову, "Госпитальеры" попадают в подобный скандал уже не впервые. В 2024 году экс-участницу батальона Анну Скольбушевскую подозревали в присвоении пожертвований для военных. Деньги могли использоваться на личные нужды: азартные игры, путешествия и другие развлечения.
Тогда в батальоне заверили, что Скольбушевская на момент этих сборов уже не работала в фонде.
Детали последнего скандала
7 марта медицинский батальон "Госпитальеры" в сети заподозрили в непрозрачном использовании донатов. Волонтеры якобы снимали деньги с благотворительных сборов без публичной отчетности.
Утверждается, что средства со счетов благотворительного фонда батальона и основательницы и командира подразделения Яне Зинкевич. С них якобы регулярно снимали деньги, а иногда – по несколько раз в день, как только там накопились десятки тысяч гривен.
А еще с сайта "Госпитальеров" исчезли адреса криптокошельков, через которые тоже собирали пожертвования. Говорят, оттуда могли вывести примерно 210 тысяч долларов.
После этих обвинений командир батальона Яна Зинкевич сообщила, что продолжается работа над подготовкой сводного финансового отчета. По ее словам, задержки с обнародованием некоторых отчетов могли произойти из-за значительной операционной нагрузки и сложной логистики работы подразделения.