Батальон "Госпитальеры" провел служебное расследование и поделился в сети результатами. Там отметили, что "Няв" собирала пожертвования на якобы нужды ВСУ уже после того, как завершила работу в батальоне.

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Детали скандала с бывшей госпитальеркой "Адмиралом Няв"

В "Госпитальерах" сообщили, что с 2022 по 2023 год Анна Скольбушевская организовывала сборы для батальона, в частности в твиттере. В сети она была известна под никнеймом "Адмирал Няв",

Скольбушевская работала в "Госпитальерах" до 15 декабря 2023 года – именно в этот день она осуществила последний платеж на счет фонда. Однако в сети "Адмирал Няв" продолжала собирать донаты на нужды ВСУ. В период с декабря 2023 по июнь 2024 Анна собирала на свои счета пожертвования якобы на собственный экипаж и для многих других известных волонтеров и организаций

Нам понадобилось время и много ресурса, чтобы разобраться с этой ситуацией. Расследование установило: собранные деньги Анна потратила на личные нужды, азартные игры, ценные путешествия по Европе, билеты на концерты и другие развлечения. Анна имеет серьезные проблемы со здоровьем и зависимость, которые скрывала. Ее многочисленные истории оказались ложными,

– сообщили "Госпитальеры".

Сейчас Анна находится на лечении. Ее исключили из батальона со сдачей имущества, шевронов и всей символики батальона. Кроме того, "Госпитальеры" подали заявление в правоохранительные органы о растрате средств.

Кроме того, другие причастные к ситуации лица исключены из батальона или проходят проверку.

"Мы осуждаем эти действия и сделали все возможное, чтобы установить правду. Спасибо тем, кто помог. "Госпитальеры" и в дальнейшем будут действовать прозрачно, сохраняя свою репутацию", – добавили в батальоне.

Чтобы такие ситуации не повторились в будущем, "Госпитальеры" пересмотрели систему контроля за нынешними и бывшими работниками, обновили протоколы отчетности и внедрили дополнительные правила для участников батальона.

Обратите внимание! Сборы на нужды батальона проводятся только на две личные карточки, они указаны на сайте. Владелицы этих карточек официально зарегистрированы как волонтеры, ведут полную отчетность по движению средств налоговой, что делает невозможным присвоение этих средств. Если вы присылали средства Анне и хотите выступить как пострадавшие, присылайте данные на нашу почту: hospitallers.ato@gmail.com.

"Госпитальеры" также призвали всех украинцев и военных на передовой следить не только за физическим, но и ментальным здоровьем. Не стоит игнорировать тревожные звоночки, а лучше сразу обращаться за помощью к специалистам.