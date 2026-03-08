Командир батальона Яна Зинкевич отреагировала на упреки и объяснила ситуацию.

Смотрите также Миллионное состояние: что нашли у подозреваемого в коррупции полковника Воздушных Сил, – Bihus Info

Что известно о скандале?

В соцсетях разгорелся скандал вокруг медицинского батальона "Госпитальеры", который объединяет добровольцев-парамедиков. Пользователи заявили о возможной непрозрачности использования средств, собранных во время благотворительных кампаний.

В частности, внимание привлекли сборы, которые якобы проводились через несколько разных "банок". Одна из них принадлежала благотворительному фонду батальона, другая – основательнице и командиру подразделения Яне Зинкевич.

По словам пользователей, с этих счетов регулярно снимали деньги, иногда несколько раз в день, как только там накапливались десятки тысяч гривен. При этом публичной информации об использовании этих средств якобы не было.

Кроме того, журналисты и пользователи соцсетей заявили, что с сайта "Госпитальеров" исчезли адреса криптокошельков, через которые также собирали пожертвования. По данным пользователей сети, из этих кошельков могли вывести примерно 210 тысяч долларов (более 9 миллионов гривен), при этом отчетности по этим средствам якобы не было обнародовано.

Также в сети обратили внимание, что организация может иметь несколько юридических структур – благотворительные фонды, общественные организации и другие юрлица, связанные между собой. Некоторые пользователи заявили и о наличии двух структур в Великобритании, через которые, по их словам, могли собирать около 1,3 миллиона фунтов стерлингов.

Как отреагировала на обвинения командир батальона?

В ответ на эти упреки командир батальона Яна Зинкевич заявила, что поддерживает право донаторов знать, как используются их пожертвования. Она также сообщила, что батальон работает над подготовкой сводного финансового отчета.

По словам Зинкевич, задержки с обнародованием некоторых отчетов могли возникнуть из-за значительной операционной нагрузки и сложной логистики работы подразделения. К тому же часть документов пришлось восстанавливать после того, как российские войска уничтожили базу батальона в Павлограде.

Она также сообщила, что подразделение работает над оптимизацией своей структуры и внедрением более прозрачных механизмов управления финансами.

Скандалы вокруг донатов возникали и раньше