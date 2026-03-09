Там зазначили, що такі "тяжкі звинувачення" волонтерів є неприпустимим без об'єктивного розслідування і оприлюднення позиції керівництва батальйону. Про це повідомив Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування.

Що кажуть у Верховній Раді про скандал з "Госпітальєрами"?

У Комітеті заявили, що подібні публічні звинувачення не мають дискредитувати волонтерський рух у цілому.

Там зазначили, що "Госпітальєри" працюють з 2014 року і уже врятували тисячі поранених на фронті військових.

У заяві пояснюється, що оприлюднення звітності може затримуватися через труднощі з підготовкою фінансових даних підрозділів, які працюють на передовій.

Наша колега та засновниця медичного батальйону Яна Зінкевич уже анонсувала звіт щодо діяльності "Госпітальєрів", у якому будуть надані відповіді на всі питання, що виникли в інформаційному просторі. Лише після фахового аналізу звіту можливі висновки щодо самої ситуації,

– повідомили у Верховній Раді.

Там також попросили оприлюднювати будь-які звинувачення лише за наявності неспростовних фактів, встановлених у межах офіційного розслідування.

"Закликаємо представників медіа та громадськості дотримуватися принципів журналістської етики та презумпції невинуватості, аби уникнути необґрунтованої дискредитації волонтерської спільноти до встановлення істини", – додали у заяві.

До слова, "Госпітальєри" потрапляють у подібний скандал уже не вперше. У 2024 році ексучасницю батальйону Анну Скольбушевську підозрювали у привласненні пожертв для військових. Гроші могли використовуватися на особисті потреби: азартні ігри, подорожі та інші розваги.



Тоді у батальйоні запевнили, що Скольбушевська на момент цих зборів уже не працювала у фонді.

Деталі останнього скандалу