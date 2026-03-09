Об этом сообщает пресс-служба ВАКС, при этом не называя фамилию чиновника.

Смотрите также За экс-главу СБУ в Житомирской области внесен залог в размере 7 миллионов гривен, – ВАКС

Какая мера пресечения действует для командующего логистики Воздушных сил ВСУ?

Коллегия судей АП ВАКС не удовлетворила апелляционные жалобы прокурора и защиты по изменению меры пресечения для командующего логистики Воздушных сил ВСУ Андрея Украинца.

В пресс-службе отметили, что решение вступило в законную силу с момента объявления и не подлежит обжалованию.

Напомним, 27 февраля ВАКС избрал для Украинца меру пресечения в виде содержания под стражей до 25 апреля с возможностью внесения залога в размере 7 миллионов гривен.

Сейчас залог не внесен, лицо находится под стражей,

– уточнили в пресс-службе.

Ранее Генпрокурор Руслан Кравченко заявлял, что Офис Генпрокурора не согласен с решением суда, поскольку тот определил сумму залога вдвое меньше той, которую просило обвинение.

"Нажива на проектах, направленных на защиту воздушного пространства государства в условиях войны, является проявлением особой беспринципности и это недопустимо. Каждый, кто ставит собственный карман выше обороноспособности государства, будет нести ответственность по всей строгости закона",

– подчеркнул Кравченко.

В чем обвиняют Андрея Украинца?