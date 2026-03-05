Об этом сообщила Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда.
Какой залог внесли за Владимира Компаниченко?
В четверг, 5 марта, Апелляционная палата ВАКС оставила без изменений меру пресечения для экс-главы Управления СБУ в Житомирской области Владимира Компаниченко, которого разоблачили на передаче взятки в 320 тысяч долларов.
Ранее суд установил залог для подозреваемого в размере 6 988 800 гривен. Сейчас его внесли, и несмотря на это экс-глава СБУ обязан выполнять определенные судом ограничения – не выезжать за пределы Житомирской области без разрешения, сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.
В Центре противодействия коррупции отметили, что перед началом заседания прокурор Офиса генпрокурора просил проводить рассмотрение апелляционных жалоб в закрытом режиме, объяснив это тем, что письмо СБУ по делу может представлять угрозу национальной безопасности.
Однако ранее генпрокурор публично критиковал ВАКС относительно меры пресечения для Компаниченко, поскольку суд определил якобы слишком малый залог для подозреваемого. При рассмотрении апелляции прокуроры сами настояли на проведении слушания в закрытом режиме.
Такая позиция прокуроров может свидетельствовать о попытке провести рассмотрение без публичности, чтобы общество не увидело их непрофессионализм в суде. Ведь одно дело – громко отчитываться о разоблачениях в соцсетях. И совсем другое – представлять доказательства не в "ручном" Печерском суде, а в Высшем антикоррупционном суде,
– отметили в ЦПД.
В чем подозревают Владимира Компаниченко?
25 февраля Главное управление внутренней безопасности СБУ разоблачило должностных лиц, которые организовали масштабную коррупционную схему на строительстве укрытий для самолетов.
Среди подозреваемых – командующий логистики Командования Воздушных сил ВСУ Андрей Украинец и начальник Управления СБУ в Житомирской области Владимир Компаниченко.
В мае 2025 года для обустройства защиты на стратегически важных объектах Украины, в частности аэродромах Сил обороны, было выделено 1,4 миллиарда гривен. Однако после проверки Департамента военной контрразведки СБУ было выявлено, что проекты не соответствуют нормам безопасности, а надлежащая защита авиации отсутствует. При этом стоимость работ была значительно завышена.
Командующий логистики, по словам Генпрокурора, обратился к начальнику областного управления СБУ с просьбой помочь подкупить руководство военной контрразведки, чтобы скрыть хищение бюджетных средств и остановить проверки.