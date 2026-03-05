Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду.

Яку заставу внесли за Володимира Компаниченка?

У четвер, 5 березня, Апеляційна палата ВАКС залишила без змін запобіжний захід для ексочільника Управління СБУ в Житомирській області Володимира Компаниченка, якого викрили на передачі хабаря у 320 тисяч доларів.

Раніше суд встановив заставу для підозрюваного у розмірі 6 988 800 гривень. Наразі її внесли, та попри це ексочільник СБУ зобов'язаний виконувати визначені судом обмеження – не виїжджати за межі Житомирської області без дозволу, здати закордонний паспорт й носити електронний браслет.

У Центрі протидії корупції наголосили, що перед початком засідання прокурор Офісу генпрокурора просив проводити розгляд апеляційних скарг у закритому режимі, пояснивши це тим, що лист СБУ у справі може становити загрозу національній безпеці.

Однак раніше генпрокурор публічно критикував ВАКС щодо запобіжки для Компаниченка, оскільки суд визначив нібито занадто малу заставу для підозрюваного. Під час розгляду апеляції прокурори самі наполягли на проведенні слухання у закритому режимі.

Така позиція прокурорів може свідчити про спробу провести розгляд без публічності, щоб суспільство не побачило їхню непрофесійність у суді. Адже одна справа – гучно звітувати про викриття у соцмережах. І зовсім інша – представляти докази не в "ручному" Печерському суді, а у Вищому антикорупційному суді,

– наголосили у ЦПД.

У чому підозрюють Володимира Компаниченка?