Що відомо про посадовців, яких підозрюють у розкраданні коштів, – читайте в матеріалі 24 Каналу.
Читайте також Топпосадовця Повітряних сил викрили на корупції під час будівництва укриттів для літаків
Кого викрили на хабарі?
В офіційній заяві СБУ прізвища фігурантів не зазначалися, однак джерела 24 Каналу підтвердили, що йдеться про полковника Андрія Українця – командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ, а також полковника Володимира Компаниченка – начальника Управління СБУ в Житомирській області.
Їх затримали "на гарячому" під час спроби передачі хабаря у розмірі 320 тисяч доларів.
Володимир Компаниченко: хто він?
До 2021 року Володимир Компаниченко обіймав посаду заступника начальника УСБУ у Херсонській області. Згодом, до 25 липня 2022 року, він виконував обов'язки заступника начальника СБУ в Чернівецькій області.
17 листопада 2022 року Володимир Зеленський призначив Компаниченка очільником управління Служби безпеки України в Житомирській області.
Відповідний указ було опубліковано на сайті президента.
Андрій Українець: хто він?
Водночас про командувача логістики Командування Повітряних сил ЗСУ Андрія Українця у відкритих джерелах майже немає інформації.
Зокрема, дані про дату народження, освіту чи попередні місця служби публічно не представлені: така закритість є типовою для багатьох чинних офіцерів середньої ланки. Відомо лише, що щонайменше кілька років Українець обіймав високу посаду у структурі Повітряних сил ЗСУ та відповідав за логістичний напрям в умовах війни.
Важливо! Командування Повітряних сил вже заявило про повну готовність співпрацювати зі слідчими органами та надавати всю необхідну інформацію й документацію для встановлення всіх обставин справи. Для з'ясування обставин там також призначили службове розслідування.
Про яку справу йдеться?
Генеральний прокурор України Руслан Кравченко повідомив, що в травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 мільярда гривень для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій. Йдеться про облаштування додаткового захисту на стратегічно важливих об'єктах, зокрема оперативних аеродромах Сил оборони.
Однак пізніше перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена.
За словами Генпрокурора, щоб приховати розкрадання бюджетних коштів і зупинити перевірки, командувач логістики звернувся до очільника УСБУ однієї з областей, з проханням "посприяти" у підкупі керівництва військової контррозвідки.