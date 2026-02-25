Про це повідомив Генеральний прокурор України Руслан Кравченко та СБУ.

Як викрили двох полковників на хабарі та розкраданні коштів?

За попередніми даними, йдеться про командувача логістики Командування Повітряних Сил ЗСУ та начальника Управління СБУ в одній з областей України. Хоча прізвищ у дописі вказано не було, судячи з усього, йдеться про полковників Андрія Українця та Володимира Компаниченка.

Руслан Кравченко зазначив, що у травні 2025 року було ухвалено рішення про виділення 1,4 мільярда гривень для будівництва збірно-розбірних аркових конструкцій.

Однак пізніше перевірки Департаменту військової контррозвідки СБУ виявили серйозні порушення: проєкти не відповідали вимогам безпеки, конструкції не забезпечували належного захисту авіації, а вартість робіт була суттєво завищена. Попри це, розпочалося перерахування авансових платежів за договорами.

Обох офіцерів викрили на хабарі у розмірі 320 тисяч доларів США.

За версією слідства, вони організували розкрадання коштів на будівництві захисних споруд для аеродромів. Тобто ці гроші мали йти на посилення оборони української армії.

