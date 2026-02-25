Об этом сообщил
Как СБУ разоблачила двух полковников на взятке и хищении средств?
По предварительным данным, речь идет о командующем логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Хотя фамилий в заметке указано не было, судя по всему, речь идет о полковниках Андрея Украинца и Владимира Компаниченко.
Обоих офицеров разоблачили на взятке в размере 320 тысяч долларов США.
По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть эти деньги должны были идти на усиление обороны украинской армии.
Какие еще разоблачения сделала СБУ недавно?
СБУ 20 февраля сообщила подозрение главному психиатру Вооруженных Сил Украины. По данным правоохранителей, чиновник получил почти миллион долларов США теневой "прибыли" и легализовал эти деньги через приобретение элитной недвижимости и авто премиум-класса.
СБУ и Нацполиция разоблачили крупную транснациональную наркосеть в Украине и Польше. В конце концов было обезврежено 34 нарколаборатории, изъято более 27 миллионов доз наркотиков, проведено 506 обысков, задержаны 104 человека, а также изъяты крупные суммы денег и криптовалюты.
Кроме того, в 4 областях Украины СБУ задержала 7 дельцов, которые торговали "трофейным" оружием. У мужчин изъяли автоматы, гранатометы и боеприпасы, теперь им грозит до 7 лет заключения.