Об этом сообщил

Интересно Хотел устроиться на оборонный завод: СБУ разоблачила российского агента

Как СБУ разоблачила двух полковников на взятке и хищении средств?

По предварительным данным, речь идет о командующем логистики Командования Воздушных Сил ВСУ и начальника Управления СБУ в Житомирской области. Хотя фамилий в заметке указано не было, судя по всему, речь идет о полковниках Андрея Украинца и Владимира Компаниченко.

Обоих офицеров разоблачили на взятке в размере 320 тысяч долларов США.

По версии следствия, они организовали хищение средств на строительстве защитных сооружений для аэродромов. То есть эти деньги должны были идти на усиление обороны украинской армии.

Какие еще разоблачения сделала СБУ недавно?