Правоохранители установили, что фигурантом оказался завербованный врагом работник запорожского комбината. Об этом сообщила СБУ.
Как СБУ разоблачила российского агента?
Во время собеседования на заводе агент расспрашивал о защите объекта и о наличии ПВО на территории. Он также пытался получить информацию относительно антидронных сеток.
Основной задачей мужчины было "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.
СБУ задержала российского агента / Фото СБУ
В СБУ отметили, что, кроме сбора информации о заводе, злоумышленник также обходил город и снимал на камеру другие оборонные предприятия.
Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.
Что известно об успешных операциях СБУ?
