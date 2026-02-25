Правоохранители установили, что фигурантом оказался завербованный врагом работник запорожского комбината. Об этом сообщила СБУ.

Как СБУ разоблачила российского агента?

Во время собеседования на заводе агент расспрашивал о защите объекта и о наличии ПВО на территории. Он также пытался получить информацию относительно антидронных сеток.

Основной задачей мужчины было "изнутри" сливать россиянам координаты местных предприятий, работающих на фронт.

СБУ задержала российского агента / Фото СБУ

В СБУ отметили, что, кроме сбора информации о заводе, злоумышленник также обходил город и снимал на камеру другие оборонные предприятия.

Следователи сообщили мужчине о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения. Ему грозит пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества.

