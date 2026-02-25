Правоохоронці встановили, що фігурантом виявився завербований ворогом працівник запорізького комбінату. Про це повідомила СБУ.

Як СБУ викрила російського агента?

Під час співбесіди на заводі агент розпитував про захист об'єкта та про наявність ППО на території. Він також намагався отримати інформацію стосовно антидронових сіток.

Основним завданням чоловіка було "зсередини" зливати росіянам координати місцевих підприємств, що працюють на фронт.

СБУ затримала російського агента / Фото СБУ

У СБУ зазначили, що, окрім збирання інформації про завод, зловмисник також обходив місто та знімав на камеру інші оборонні підприємства.

Слідчі повідомили чоловікові про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Що відомо про успішні операції СБУ?