Про це повідомили в Службі безпеки України. Слід сказати, що Друзь уже потрапляв у поле зору правоохоронців.

Що відомо про відмивання коштів головним психіатром ЗСУ?

В Службі інформують: посадовець, який одночасно є начальником психіатричної клініки, одержав майже мільйон доларів США тіньового "прибутку".

Наразі додатково встановлено, що фігурант легалізував ці гроші через придбання елітної нерухомості та авто преміумкласу, які оформлював на близьких родичів. Встановлено, що серед таких "активів" – квартира в новобудові на узбережжі Одеси, оформлена на доньку посадовця, а ще котедж під Києвом, який він "записав" на свого пасинка. Також він оформив на своїх дітей три авто марки БМВ (зокрема моделі Х3, Х5, Х7) 2022, 2023 та 2024 років випуску,

– сказано в дописі.

Тож слідчі Служби безпеки повідомили фігуранту про підозру за статтею про легалізацію (відмивання) майна, одержаного злочинним шляхом, вчинене організованою групою.

Друзю загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.

Що це за посада – головний психіатр ЗСУ?

Це начальник Клініки психіатрії військового госпіталю та головний психіатр Міноборони.

В чому раніше звинувачували Друзя?

21 січня 2025 року співробітники Служби безпеки України за сприяння міністра оборони та Головнокомандувача ЗСУ затримали головного психіатра Збройних сил, який є заступником голови Центральної ВЛК та вирішує питання щодо придатності військових до проходження служби.

Тоді мовилося, що Друзь протягом 2022 – 2024 років придбав багато квартир і машин. Майно він оформив на свою дружину, доньку, синів та інших сторонніх осіб.

Про корупцію у Головному військовому клінічному госпіталі говорили і раніше

В середині лютого стало відомо, що на медичні посади влаштовували людей, далеких від медицини. Діяла ціла схема з фіктивного працевлаштування.