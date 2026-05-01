Про це повідомив міський голова Тернополя Сергій Надал.
Що зараз відбувається в Тернополі?
Під обстрілу 1 травня Тернопіль атакували понад 50 ворожих "Шахедів", в місті пролунало понад 20 вибухів.
На жаль, внаслідок атаки було пошкоджено промислові об'єкти та інфраструктуру. Наразі на місцях ударів триває ліквідація наслідків влучання та гасіння пожеж.
Також у районі Старого парку та центральній частині міста спостерігається задимлення.
Прошу мешканців цих районів негайно зачинити вікна та двері та обмежити перебування на вулиці. Бережіть себе,
– написав Надал.
Мер Тернополя також повідомив, що аварійні бригади вже відновили пошкоджені лінії електропостачання, а водопостачання та каналізація функціонують у штатному режимі.
