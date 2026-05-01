Деталі зібрав 24 Канал.

Що відомо про атаку на Житомир 1 травня?

О 13:17 в Повітряних силах написали, що безпілотники прямують на Озерне/Житомир.

Тернопіль, Житомир – залишайтесь в укриттях. Нові дрони у напрямку міст,

– додали там о 13:29.