У місті було чути понад 20 вибухів.

Є влучання у промислові та інфраструктурні об'єкти міста. На місцях працюють відповідні служби.

Станом на цю хвилину відомо про 10 поранених. Серед них є люди у важкому стані. Усім постраждалим надається медична допомога. Інформації про загиблих немає.

Частина мікрорайонів залишається без електроенергії. Ремонтні бригади вже працюють над відновленням.

Важливо! Місцевих мешканців попереджають, що у місті можуть бути небезпечні уламки. Не можна наближатися до них і торкатися. Окремо просять наголосити дітям, аби жодних знахідок не брали в руки.



Якщо побачили підозрілий предмет – телефонуйте 101.