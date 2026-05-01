Детали собрал 24 Канал.

Что известно об атаке на Житомир 1 мая?

В 13:17 в Воздушных силах написали, что беспилотники направляются на Озерное/Житомир.

Тернополь, Житомир – оставайтесь в укрытиях. Новые дроны в направлении городов,

– добавили там в 13:29.

Мониторинговый телеграм-канал monitor написал, что на Житомир летит около десятка дронов. К тому же БпЛА идут на малых высотах.

Около двух часов дня мониторинговые сообщества указывали, что на Житомирщине еще есть около 6 беспилотников. Они могут угрожать не только самому Житомиру, но и другим городам области.

Где сейчас тревога в Украине: смотрите онлайн-карту тревог

Обратите внимание! Карта интерактивная, данные на ней обновляются автоматически.

Где еще были взрывы днем 1 мая?

Россияне запустили много ударных беспилотников. Сначала в сети предполагали, что БПЛА могут полететь на Киев, но те выбрали западное направление.

Кроме Житомира, было громко в Тернополе и в Винницкой области. О возможных последствиях пока не известно.