Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.
Что сейчас происходит в Тернополе?
Под обстрелом 1 мая Тернополь атаковали более 50 вражеских "Шахедов", в городе прозвучало более 20 взрывов.
К сожалению, в результате атаки были повреждены промышленные объекты и инфраструктуру. Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий попадания и тушение пожаров.
Также в районе Старого парка и центральной части города наблюдается задымление.
Прошу жителей этих районов немедленно закрыть окна и двери и ограничить пребывание на улице. Берегите себя,
– написал Надал.