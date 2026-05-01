Об этом сообщил городской голова Тернополя Сергей Надал.

Что сейчас происходит в Тернополе?

Под обстрелом 1 мая Тернополь атаковали более 50 вражеских "Шахедов", в городе прозвучало более 20 взрывов.

К сожалению, в результате атаки были повреждены промышленные объекты и инфраструктуру. Сейчас на местах ударов продолжается ликвидация последствий попадания и тушение пожаров.

Также в районе Старого парка и центральной части города наблюдается задымление.

Прошу жителей этих районов немедленно закрыть окна и двери и ограничить пребывание на улице. Берегите себя,

– написал Надал.