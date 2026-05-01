Об этом сообщают в Воздушных силах ВСУ.

Смотрите также Действуем хитро, – авиаэксперт объяснил, почему российская ПВО бессильна против ударов Украины

Как отработала ПВО днем 1 мая?

Россия атаковала Украину 409 ударными дронами днем 1 мая. Это были "Шахеды", "Герани", "Италмас" и беспилотники других типов.

Их запускали с направлений: Шаталово, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск – Россия, ТОТ Донецк, Гвардейское – ТОТ АР Крым, около 250 из них – "Шахеды".

По предварительным данным, по состоянию на 15:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 388 вражеских БпЛА.

Воздушную атаку отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Зафиксировано попадание 16 дронов на 6 локациях, а также падение обломков на 11.

В Украине работает частная ПВО