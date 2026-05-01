Частная ПВО не является отдельной неконтролируемой структурой, а работает как одна из составляющих общей системы противовоздушной обороны страны. Ее деятельность координируется Воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ, объяснили в Минобороны.

Смотрите также Сбили реактивный "Шахед" и не только: как работают частные ПВО

Как работает частная ПВО и кто может присоединиться к проекту?

Проект частной ПВО стартовал в конце 2025 года по инициативе министерства обороны Украины. Его создали для дополнительной защиты работников и производственных мощностей предприятий, которые ежедневно становятся мишенью дроновых атак врага.

Важно! По состоянию на апрель 2026 года к инициативе присоединились 24 компании. Это предприятия различных форм собственности из Харьковской, Одесской, Киевской, Полтавской, Закарпатской и других областей Украины. Группы частной ПВО состоят из гражданских работников, которые прошли специальное обучение, имеют необходимые сертификаты и допуски и соответствуют определенным требованиям.

В рамках действующего законодательства и по согласованию с воздушным командованием Воздушных Сил ВСУ им предоставляется право применять определенные средства ПВО на определенном участке и в определенное время для защиты от воздушных атак.

К таким группам могут присоединяться люди, которые по закону "О мобилизационной подготовке и мобилизации" не подлежат призыву в Силы обороны Украины. В то же время участие в проекте не предусматривает бронирования. Также в частную ПВО могут входить представители военизированной охраны, если таковые имеются на предприятии.

Что уже сбила частная ПВО?

Частная противовоздушная оборона уже показывает результаты в сбивании вражеских целей.