С представителем команды CARMINE SKY пообщался 24 Канал.
Как работает частная ПВО?
Команда CARMINE SKY защищает небо всего 4 месяца, но уже показала высокую эффективность на Харьковщине. По их данным, удается сбивать 85% российских дронов в воздухе. В частности, речь идет о "Шахедах", "Ланцеты" и даже реактивный БПЛА.
Компания стала первой частной противовоздушной обороной. Перед началом работы такие фирмы должны пройти лицензирование и подходить по технологическим и безопасным требованиям. Далее подписывается договор с Минобороны. Но, замечает представитель, финансируется структура за счет инвестиций, а не Министерства.
Государство выполняет стратегическую функцию, мы присутствуем локально. Мы можем защищать частные предприятия, объекты критической инфраструктуры и другие. Но в целом мы работаем в единой системе,
– добавили в компании.
Отмечается, что работают в компании преимущественно гражданские. При этом у фирмы есть критерии отбора и требование в периодическом прохождении полиграфа.
В компании своими преимуществами называют то, что они способны оперативно развернуть свою систему и быстро масштабироваться. К тому же, по словам представителя, защищать объект можно даже за тысячи километров от него.
Представитель CARMINE SKY уверяет, что структура является лишь дополнением к общей ПВО Украины и работает исключительно в рамках законодательства. Все решения команде предоставляет Минобороны.
Системы ПВО в Украине: последние новости
17 апреля стало известно, что группа частной ПВО на Харьковщине впервые сбила реактивный вражеский "Шахед". Он летел со скоростью 400 километров в час.
По данным Минобороны, сейчас на 19 предприятиях формируют частные группы противовоздушной обороны. Они интегрированы в единую систему управления Воздушных сил и являются частью общей архитектуры ПВО.
Владимир Зеленский сообщил, что на фоне угроз для поставок оружия от США, Украина планирует производить собственные системы ПВО. К тому же с союзниками ищут средства для сбивания баллистики.