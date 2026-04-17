З представником команди CARMINE SKY поспілкувався 24 Канал.

Як працює приватна ППО?

Команда CARMINE SKY захищає небо лише 4 місяці, але вже показала високу ефективність на Харківщині. За їхніми даними, вдається збивати 85% російських дронів в повітрі. Зокрема, йдеться про "Шахеди", "Ланцети" та навіть реактивний БпЛА.

Компанія стала першою приватною протиповітряною обороною. Перед початком роботи такі фірми мають пройти ліцензування та підходити за технологічними та безпековими вимогами. Далі підписується договір з Міноборони. Але, зауважує представник, фінансується структура за рахунок інвестицій, а не Міністерства.

Держава виконує стратегічну функцію, ми присутні локально. Ми можемо захищати приватні підприємства, об'єкти критичної інфраструктури та інші. Але загалом ми працюємо у єдиній системі,

– додали у компанії.

Зазначається, що працюють у компанії переважно цивільні. При цьому у фірми є критерії відбору та вимога у періодичному проходженні поліграфу.

У компанії своїми перевагами називають те, що вони здатні оперативно розгорнути свою систему та швидко масштабуватись. До того ж, за словами представника, захищати об'єкт можна навіть за тисячі кілометрів від нього.

Представник CARMINE SKY запевняє, що структура є лише доповненням до загальної ППО України та працює виключно в рамках законодавства. Усі рішення команді надає Міноборони.

