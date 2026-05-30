Частина таких позицій розташована поруч із житловими будинками, школами та адміністративними об'єктами. Про це пише Defense Express.

Скільки "Панцирів" встановили у Москві?

Останнім часом у мережі з'явилися кадри, на яких російські військові за допомогою важкого гелікоптера Мі-26 транспортують та встановлюють новий зенітний комплекс "Панцир-СМД-Е" на дах бізнес-центру Nord Star у Москві. Це вже щонайменше 4 відома система такого типу, розміщена безпосередньо в межах російської столиці.

"Панцир" на даху Nord Star / Фото jembobineuse

Перші комплекси на дахах з'явилися ще у 2023 році. Тоді один "Панцир-С1" встановили на будівлі російського Міністерства оборони, ще один – на офісній будівлі неподалік від центру міста. Згодом систему протиповітряної оборони розмістили також на даху головного управління МВС Росії.

Усі відомі комплекси розташовані біля Кремля та фактично утворюють додаткове кільце захисту для головного політичного центру Росії. Паралельно навколо Москви вже діють кілька ешелонів протиповітряної оборони, які включають різні типи зенітних ракетних систем.

Мапа позицій ЗРК навколо та у Москві / Фото jembobineuse

Військові аналітики звертають увагу, що встановлення комплексів ППО на дахах цивільних будівель може створювати додаткові ризики для мирного населення. Особливо це стосується об'єктів, розташованих поруч із житловими кварталами, навчальними закладами та місцями масового перебування людей.

Зокрема, новий "Панцир" на бізнес-центрі Nord Star розташований неподалік школи та житлового комплексу. У разі роботи системи або можливого ураження комплексу уламки можуть становити небезпеку для цивільних об'єктів навколо. На думку експертів, поява нових комплексів ППО свідчить про занепокоєння російської влади щодо безпеки Москви та стратегічних об'єктів у центрі столиці.

Встановлення "Панцирів" / Фото з відкритих джерел

З огляду на останні роботи з розгортання нових позицій, їхня кількість у майбутньому може значно зрости.

Що відомо про "Панцир"?

Зенітно-ракетно-гарматний комплекс "Панци" – це російська система ближньої протиповітряної оборони, яка призначена для захисту об’єктів від літаків, вертольотів, крилатих ракет і безпілотників. Комплекс поєднує ракети та автоматичні гармати, що дозволяє йому працювати як на малих, так і на середніх дистанціях.

Росія активно використовує "Панцирі" для прикриття стратегічних об’єктів і військових позицій, зокрема навколо Москви.

Водночас українські Сили оборони системно знищують ці установки на фронті та в тилу противника. З початку 2025 року українські військові уразили майже половину всіх наявних у ворога "Панцирів".

Ці системи є одним із пріоритетних об’єктів для ураження через їхню роль у захисті російської ППО. Росія здатна виробляти приблизно 30 таких комплексів на рік, однак темпи втрат значно перевищують можливості їхнього відновлення. Це створює для російської армії дефіцит ключових засобів протиповітряної оборони.