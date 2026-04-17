Об этом заявил президент Владимир Зеленский 17 апреля.

Как Украина планирует производить ПВО?

Владимир Зеленский сообщил, что на фоне угроз для поставок оружия, Украина на политическом и военном уровнях держит контакт с партнерами для обеспечения противовоздушной обороны. Особое внимание стороны уделяют поиску антибаллистических систем.

Главной задачей Зеленский назвал производство ПВО в Украине и в сотрудничестве с партнерами. Сейчас стране необходимы условия для создания всех компонентов, в частности, систем и ракет.

Это серьезная стратегическая задача для Украины – реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия,

– отметил президент.

Также украинский лидер вспомнил о гарантиях безопасности. Рассматриваются пакеты военной помощи, лицензии на производство оружия и промышленная база.

