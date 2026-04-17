Об этом заявил президент Владимир Зеленский 17 апреля.
Как Украина планирует производить ПВО?
Владимир Зеленский сообщил, что на фоне угроз для поставок оружия, Украина на политическом и военном уровнях держит контакт с партнерами для обеспечения противовоздушной обороны. Особое внимание стороны уделяют поиску антибаллистических систем.
Главной задачей Зеленский назвал производство ПВО в Украине и в сотрудничестве с партнерами. Сейчас стране необходимы условия для создания всех компонентов, в частности, систем и ракет.
Это серьезная стратегическая задача для Украины – реальная задача, которая будет гарантировать защиту на десятилетия,
– отметил президент.
Также украинский лидер вспомнил о гарантиях безопасности. Рассматриваются пакеты военной помощи, лицензии на производство оружия и промышленная база.
Не так давно небо над Украиной начала защищать частная ПВО. Она интегрирована в систему управления Воздушных сил ВСУ и помогает защищать критическую инфраструктуру без лишней нагрузки бойцов.
К слову, недавно такая ПВО впервые сбила реактивный "Шахед" в Харьковской области. Он летел со скоростью более 400 километров в час.
В серийное производство вышел дрон "Мангуш" от компании Air3F. Он способен нести до 9 килограммов груза и преодолевать до 15 километров.