Об этом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал соучредитель компании Rovertech Борис Дрожак, добавив, что НРК эвакуировал раненого бойца с поля боя под обстрелом, расстояние до позиции врага составляло ориентировочно 30 метров.

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НРК выдержал мины, дроны и артобстрелы

В то время как украинский робот "Змей" компании Rovertech прибыл на место и военные ВСУ загружали на него раненого для эвакуации, российские оккупанты выпустили по нему два магазина из автомата Калашникова. Далее во время передвижения НРК враг нанес ориентировочно 8 артиллерийских ударов. Робот по пути наткнулся на мину, и на протяжении всего маршрута на НРК находился военный.

Работала артиллерия, разлетались осколки. А если снаряд падает в 7 метрах от НРК, то осколков настолько много, что у человека там почти нет шансов выжить. К тому же это очень громко. Но техника все это выдержала. Она наехала на мину, произошел взрыв, она выстояла и поехала дальше. Раненый при этом был внутри, мы продолжили управлять машиной,

– рассказал Дрожак.

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Как пояснил соучредитель компании Rovertech, пока другие бойцы удерживали позиции, робот проводил эвакуацию их раненого товарища. Помимо артобстрелов и наезда на мину, этот НРК в процессе был атакован российским FPV-дроном и тоже это выдержал.

По словам Дрожака, на этом участке фронта работали операторы дронов российского подразделения "Рубикон", которые пытались уничтожить робота вместе с раненым военным.

Тогда мы потеряли Starlink и буквально мгновенно разобрались, как двигаться дальше. Мы вывели машину из "килзоны", а затем парня эвакуировали в Днепр. Он выжил, наши военные тогда смогли удержать свою позицию, ведь не отвлекались на эвакуацию. Раньше для этого процесса нужно было отправлять еще двух бойцов,

– пояснил Дрожак.

Подводя итог, соучредитель компании Rovertech отметил, что это лишь один из примеров успешного применения НРК, но таких уже много. Использование роботов на фронте становится все более частым. Скорость НРК может составлять от 6 до 40 километров в час в зависимости от конкретной модели.

К сведению! В апреле Минобороны Украины сообщило, что за первые 3 месяца 2026 года НРК выполнили почти 24 500 задач на фронте. Если в январе эта цифра составляла более 7 500, то в марте уже более 9 000.

НРК способны брать врага в плен

Напомним, НРК не только демонстрируют успешные примеры эвакуации раненых, но и берут российских захватчиков в плен. В начале мая один из основателей и заместитель командира полка беспилотных систем KRAKEN Третьего армейского корпуса Константин Немичев рассказал, что один из батальонов с помощью НРК взял в плен россиян. В первую очередь украинские защитники начали уничтожать позицию врага, после чего российские бойцы подали сигнал о том, что хотят сдаться. За ними приехал роботизированный комплекс и забрал.

В военном формировании добавили, что намерены в будущем создать штурмовые НРК. Немичев заверил, что их испытания уже проходят на полигонах. Цель — уменьшить количество военных на линии боевого столкновения. Планируется, что роботы с помощью искусственного интеллекта будут выявлять цели для удара, а оператор НРК будет принимать решение о его нанесении или отмене, находясь на безопасном расстоянии как можно дальше.