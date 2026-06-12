Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів співзасновник компанії Rovertech Борис Дрожак, додавши, що НРК забрав пораненого бійця з поля бою під обстрілом, відстань від позиції ворога становила орієнтовно 30 метрів.

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НРК витримав міни, дрони й артобстріли

Під час того, як український робот "Змій" компанії Rovertech прибув на місце і на нього військові ЗСУ завантажували пораненого для евакуації, російські окупанти випустили по ньому два магазини з автомата Калашникова. Далі під час пересування НРК ворог здійснив орієнтовно 8 артилерійських ударів. Робот на шляху потрапив на міну і протягом всього маршруту на НРК перебував військовий.

Працювала артилерія, розліталися уламки. А якщо снаряд лягає за 7 метрів від НРК, то уламків настільки багато, що людина там майже немає шансів вижити. До того ж це дуже гучно. Але техніка все це витримала. Вона наїхала на міну, стався вибух, вона вистояла і поїхала далі. Поранений при цьому був всередині, ми продовжили керувати машиною,

– розповів Дрожак.

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Як пояснив співзасновник компанії Rovertech, поки інші бійці утримували далі позиції, робот проводив евакуацію їхнього пораненого побратима. Окрім артобстрілів та наїзду на міну, цей НРК в процесі був атакований російським FPV-дроном і теж це витримав.

Зі слів Дрожака, на цій ділянці фронту працювали оператори дронів російського підрозділу "Рубікон", які намагалася знищити робота разом з пораненим військовим.

Тоді ми втратили Starlink і буквально миттєво розібралися, як рухатися далі. Ми вивели машину із "кілзони", а потім хлопця евакуювали до Дніпра. Він вижив, наші військові тоді змогли втримати свою позицію, адже не відволікалися на евакуацію. Раніше треба було для цього процесу відправляти ще двох бійців,

– пояснив Дрожак.

Підсумовуючи, співзасновник компанії Rovertech зауважив на тому, що це лише один з прикладів вдалого застосування НРК, але таких вже є багато. Використання на фронті роботів стає дедалі частішим. Швидкість НРК може бути від 6 до 40 кілометрів на годину з огляду на конкретну модель.

До відома! У квітні Міноборони України прозвітувало, що за перші 3 місяці 2026 року НРК виконали майже 24 500 завдань на фронті. Якщо у січні цифра становила понад 7 500, то в березні вже понад 9 000.

НРК здатні брати у полон ворога

Нагадаємо, НРК не лише демонструють успішні приклади евакуації поранених, а й беруть російських загарбників у полон. На початку травня один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев розповів, що один із батальйонів за допомогою НРК взяв у полон росіян. Першим етапом українські оборонці почали знищувати позицію ворога, після чого російські бійці подали сигнал, що хочуть здатися. За ними приїхав роботизований комплекс і забрав.

У військовому формуванні додали, що мають намір у майбутньому створити штурмові НРК. Немічев запевнив, що їх випробування вже триває на полігонах. Мета – зменшити кількість військових на передній лінії боєзіткнення. Планується, що роботи за допомогою штучного інтелекту виявлятимуть цілі для удару, а оператор НРК ухвалюватиме рішення про його завдання або ж скасування, перебуваючи на безпечній відстані якомога далі.