Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев, додавши, що НРК має широкий спектр функцій, зокрема виконує логістичні: підвезення БК, евакуація поранених.
Функції бійців перейдуть на роботів
Сучасна війна покликана на впровадження технологій на фронті. Аби убезпечити особовий склад, для певних функцій все частіше будуть використовуватися наземні роботизовані комплекси.
Нещодавно один із батальйонів Третьої штурмової бригади взяв у полон на роботизованому комплексі росіян. Спочатку їм розбивали позицію, потім вони викинули картонку з написом, що здаються. Приїхав НРК і забрав їх,
– розповів Немічев.
Це, з його слів, вказує на те, що технології стрімко йдуть вперед. Він наголосив, що якщо рік тому бійцям треба було сідати за кермо бронетехніки, аби евакуювати поранених, відвезти боєкомплект, то сьогодні це може робити робот, зменшуючи ризики для живої сили армії. Адже нині дуже розвинені засоби БпЛА, які уражають, зокрема росіяни постійно "полюють" на українських оборонців за допомогою FPV-дронів.
До відома! В Міністерстві оборони України повідомили, що у березні НРК здійснили понад 9 000 місій на фронті, зокрема бойових і логістичних. Для порівняння, у листопаді 2025 року показник сягав 2 900, а у січні 2026-го – понад 7 500. Загалом за перші три місяці цьогоріч роботи виконали 24 500 завдань. За перший місяць весни використовували наземні роботизовані комплекси для проведення завдань на полі бою 167 підрозділів СОУ.
На передній лінії фронту з'являться штурмові НРК
Раніше Костянтин Немічев повідомляв, що Третій армійський корпус має план створити штурмові НРК з метою зменшити кількість бійців на передній лінії боєзіткнення. Вони завдяки ШІ будуть виявляти ворожі цілі для ураження, а пілот НРК, перебуваючи у безпечному місці, вирішуватиме чи підтвердити команду на ураження, чи скасувати.
Зауважте! Інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Дрожак висловив переконання, що основний показник успішності НРК визначається обсягом ефективних і своєчасно виконаних місій. Нині українська компанія працює над тим, аби покращити захист своїх роботів, щоб вони були більш витривалими й мали змогу проїхати з перенавантаженням у 1,5 тонни і здійснити хоча б 200 місій.
Чи зможуть роботи повністю замінити бійців?
Командир підрозділу наземних роботизованих систем NC13 Третьої штурмової бригади ЗСУ Микола Зінкевич розповів, що триває робота над тим, аби головний удар брали на себе роботизовані комплекси, а не піхота. Піхотинці, з його слів, повинні стати елітним спеціалізованим підрозділом, який виконуватиме функції, що будуть не під силу НРК. На його думку, люди за будь-яких обставин й надалі становитимуть основу Збройних сил.
Він додав, що сьогодні НРК виконують такі місії: доставлення вантажів на позиції, ведення спостереження, здійснення евакуації поранених, руйнування укріплень ворога, мінування територій, проведення диверсійних операцій в тилу противника.