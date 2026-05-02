Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів один із засновників та заступник командира полку безпілотних систем KRAKEN Третього армійського корпусу Костянтин Немічев, додавши, що НРК має широкий спектр функцій, зокрема виконує логістичні: підвезення БК, евакуація поранених.

Функції бійців перейдуть на роботів

Сучасна війна покликана на впровадження технологій на фронті. Аби убезпечити особовий склад, для певних функцій все частіше будуть використовуватися наземні роботизовані комплекси.

Нещодавно один із батальйонів Третьої штурмової бригади взяв у полон на роботизованому комплексі росіян. Спочатку їм розбивали позицію, потім вони викинули картонку з написом, що здаються. Приїхав НРК і забрав їх,

– розповів Немічев.

Це, з його слів, вказує на те, що технології стрімко йдуть вперед. Він наголосив, що якщо рік тому бійцям треба було сідати за кермо бронетехніки, аби евакуювати поранених, відвезти боєкомплект, то сьогодні це може робити робот, зменшуючи ризики для живої сили армії. Адже нині дуже розвинені засоби БпЛА, які уражають, зокрема росіяни постійно "полюють" на українських оборонців за допомогою FPV-дронів.