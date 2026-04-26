Про це в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів інженер-програміст та співзасновник компанії RoverTech Борис Держак, додавши, що спеціалісти рухаються не в бік одноразових роботів вартістю 7 – 12 тисяч доларів, а займаються поліпшенням захисту НРК, аби вони могли виживати після проходження багатьох місій на полі бою. Розробники хочуть підвищити їх витривалість.

Скільки вартує один НРК?

В компанії RoverTech зазначили, що мають намір покращити спроможності своїх роботів, аби ті могли проїхати з перенавантаженням (1,5 тонни) орієнтовно 200 місій. Ключовий показник успішності, зі слів Держака, вимірюється в кількості ефективних своєчасних місій НРК. Тож він та його колеги адаптуються саме під це.

Наразі в Україні актуальним серед виробників є прагнення виготовляти максимально ефективний засіб, при цьому який був би відносно недорогим. Зі слів Держака, зі всіма видами зв'язку і захистом вартість одного НРК компанії RoverTech сягає 20 тисяч доларів.

Це увесь комплект. Сам робот коштує дешевше. У нас є необхідні компоненти, але на кожну деталь маємо план "Б" навіть якщо одну з технологій вимкнуть. Ми не націлюємося на те, щоб на 100 відсотків компоненти були українського виробництва. Тому що для цього потрібна повна доступність цих елементів,

– пояснив Держак.

Мета – 5 тисяч роботів на рік

Зі слів інженера-програміста, нині виготовляти 5 тисяч НРК на рік цілком реально. Таку ціль компанія RoverTech поставила перед собою на майбутнє. Її фахівці починали з розробки роботів-розміновувачів. Зі слів Держака, поки виготовляється один робот для розмінування територій можна втигнути зробити трьох роботів-логістів по типу "Змій".

Є компанії, які займаються виключно одним роботом, тому здатні виготовляти більше. Хтось почав розвиватися до нас. Ми починали з простого СТО на 2 машини. Ми багатьох речей не знали, довелося все вчити, всюди ризикувати. Це мільйони гривень у кредит,

– поділився Держак.

Роботи замість солдатів

Роботизовані комплекси покликані замінювати людей на фронті. Нині НРК здатні виконувати завдання від логістики до безпосередньо бойових дій. директор з досліджень та розробок DevDroid Олег Федоришин пояснив, що роботи постійно потребують оновлення через зміни на війні. З його слів, оновлювати НРК можна дистанційно. Орієнтовно раз на пів року здійснюється капітальна модифікація систем, що дало змогу подвоїти відстань, яку проходить роботизований комплекс.

Замінити роботами в ЗСУ планують до 30% українських бійців. Першочергово це хочуть зробити в гарячих точках фронту. Командир підрозділу наземних роботизованих систем NC13 Третьої штурмової бригади ЗСУ Микола Зінкевич не виключає, що це вдасться втілити протягом поточного 2026 року. Він розповів, що на НРК покладені такі місії як евакуація поранених бійців, доставлення вантажів, ведення спостереження, встановлення мінних полів, руйнування укріплень противника, здійснення диверсійних операцій в тилу росіян