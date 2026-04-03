Про це повідомили в 12-й бригаді "Азову".
Як НРК гасив пожежу?
Саме бійці "Азову" першими у Силах оборони України використали НРК для гасіння пожежі.
У ролі "пожежника" був безпілотний наземний роботизований комплекс українського виробництва "Змій".
Він допоміг приборкати полум'я у приватному секторі в околицях Краматорська. Там російські війська атакували будинок.
Виявилося, що на місці пожежі зберігаються газові балони. Тож, аби не наражатися на небезпеку, туди відправили "Змія", який й допоміг загасити вогонь та уникнути перекидання на сусідні оселі. Тим часом особовий склад перебував на безпечній відстані.
НРК допоміг загасити пожежу: дивіться відео
Була то загроза повторного обстрілу, то FPV – ми тоді переходили в укриття. Коли було безпечно, то продовжували роботу. Раніше у випадку таких займань полум'я використовували бронеавтомобіль "Новатор",
– розповів командир пожежного взводу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".
Українські військові використовують наземні роботизовані комплекси для евакуації поранених з небезпечних територій. Вони також можуть підвозити боєприпаси, підходити близько до ворога та визначати маршрути для штурмів. Військовий експерт Павло Нарожний зазначив 24 Каналу зазначив, що НРК можуть замінити до 30% піхоти.
Тим часом українська компанія DevDroid нещодавно презентувала НРК Droid NW 40 з автоматичним гранатометом на виставці BEDEX. Він підтримує шість типів зв'язку та забезпечує ураження цілей до 2 кілометрів.. Ним можна керувати дистанційно через зашифрований інтернет-канал.
Інший наземний роботизований комплекс Droid TW 7.62 знищив двох дронів-"ждунів" і російських військових. Роботом керував оператор підрозділу Disney Squad, розповіли у компанії DevDroid 24 Каналу.