Про це повідомили в 12-й бригаді "Азову".

Як НРК гасив пожежу?

Саме бійці "Азову" першими у Силах оборони України використали НРК для гасіння пожежі.

У ролі "пожежника" був безпілотний наземний роботизований комплекс українського виробництва "Змій".

Він допоміг приборкати полум'я у приватному секторі в околицях Краматорська. Там російські війська атакували будинок.

Виявилося, що на місці пожежі зберігаються газові балони. Тож, аби не наражатися на небезпеку, туди відправили "Змія", який й допоміг загасити вогонь та уникнути перекидання на сусідні оселі. Тим часом особовий склад перебував на безпечній відстані.

НРК допоміг загасити пожежу: дивіться відео

Була то загроза повторного обстрілу, то FPV – ми тоді переходили в укриття. Коли було безпечно, то продовжували роботу. Раніше у випадку таких займань полум'я використовували бронеавтомобіль "Новатор",

– розповів командир пожежного взводу 12-ї бригади спеціального призначення "Азов".

