Наземний роботизований комплекс (НРК) Droid TW 7.62 української компанї DevDroid знищив двох дронів–"ждунів". Роботом керував оператор підрозділу Disney Squad, розповіли у компанії DevDroid 24 Каналу.

Яка ефективність НРК у бою?

Після знищення "ждунів", які чекали на українських військових, НРК знищив російських військових. Після цього Droid TW 7.62 під час бою обстріляв ворожі позиції.

Український НРК знищив "ждунів": дивіться відео

Під вогневим впливом роботизованого комплексу противник почав відступ. У результаті застосування одного наземного роботизованого комплексу підрозділу вдалося повністю відбити штурм,

– поділилися у компанії.

Чому важливі НРК?

Як стверджує СЕО компанії DevDroid Юрій Поріцький, бойове застосування наземних роботів підтверджує, що такі рішення допомагають зберігати особовий склад.

Наземні роботизовані комплекси вже сьогодні беруть на себе найризикованішу частину роботи на передовій. Кожна така місія – це реальне зменшення ризиків для особового складу та підсилення бойових можливостей підрозділів,

– каже Поріцький.

Цікаво! Droid TW-7.62 створений українськими інженерами з DevDroid для розвідувально-ударних задач. Комплекс адаптований під кулемет КТ-7,62 (ПКТ) та оснащений вбудованим балістичним обчислювачем. Віе забезпечує високу точність ураження цілей, стверджують у DevDroid. НРК також має елементи штучного інтелекту для автономного виявлення, захоплення та супроводження цілей.

Як використовуються НРК та де навчитися?