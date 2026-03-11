Наземный роботизированный комплекс (НРК) Droid TW 7.62 украинской компании DevDroid уничтожил двух дронов–"ждунов". Роботом руководил оператор подразделения Disney Squad, рассказали в компании DevDroid 24 Каналу.

Смотрите также Танки пойдут под куполом: НРК могут перевернуть ход боев в 2026 году

Какова эффективность НРК в бою?

После уничтожения "ждунов", которые ждали украинских военных, НРК уничтожил российских военных. После этого Droid TW 7.62 во время боя обстрелял вражеские позиции.

Украинский НРК уничтожил "ждунов": смотрите видео

Под огневым воздействием роботизированного комплекса противник начал отступление. В результате применения одного наземного роботизированного комплекса подразделению удалось полностью отбить штурм,

– поделились в компании.

Почему важны НРК?

Как утверждает СЕО компании DevDroid Юрий Порицкий, боевое применение наземных роботов подтверждает, что такие решения помогают сохранять личный состав.

Наземные роботизированные комплексы уже сегодня берут на себя самую рискованную часть работы на передовой. Каждая такая миссия – это реальное уменьшение рисков для личного состава и усиление боевых возможностей подразделений,

– говорит Порицкий.

Интересно! Droid TW-7.62 создан украинскими инженерами из DevDroid для разведывательно-ударных задач. Комплекс адаптирован под пулемет КТ-7,62 (ПКТ) и оснащен встроенным баллистическим вычислителем. Вие обеспечивает высокую точность поражения целей, утверждают в DevDroid. НРК также имеет элементы искусственного интеллекта для автономного обнаружения, захвата и сопровождения целей.

Как используются НРК и где научиться?