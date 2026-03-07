В то же время на 2026 год есть много ожиданий относительно НРК, которые могут стать системной защитой и для пехоты, и для колонн техники. Такое мнение 24 Каналу высказал военный обозреватель Василий Пехньо, отметив, что сейчас в Украине об этом не только говорят, но и реализуют.

Как НРК перевернут ход боев в 2026 году?

Военный обозреватель объяснил, что сейчас оккупанты применяют пушки и танки на фронте, но обстреливают из них с закрытых позиций. Похожую тактику имеют и украинские военные – танки работают не в динамике, а со скрытых позиций.

В то же время производители оружия и военные предполагают, что в этом году техника еще будет ездить. Сейчас это выглядит невозможно из-за большого количества беспилотников, которые постоянно нависают с воздуха. Однако это станет реальным, если удастся найти автоматизированные решения по сбиванию дронов.

Условно, в паре с танком будет двигаться НРК и делать над тем некий купол. Это позволит реинкарнировать классическую технику и даже восстановить штурмовые действия более защищенного формата,

– подчеркнул он.

Пехньо отметил, что украинская армия уже использует роботизированные наземные комплексы таким образом в Краматорске. Производители интегрировали на НРК турель или пулемет, что позволяют в автоматическом режиме противодействовать вражеским БпЛА. Кроме того, на НРК можно устанавливать РЭБы и даже зенитные ракетные комплексы.

Интересно! Ранее офицер 2 батальона "Рыцари степи" 122 Обр ТрО Геннадий Олейник также обратил внимание на прогресс технологий в украинской армии. Он рассказал, что наши боевые и логистические роботы имеют возможность работать на расстоянии 10 – 15 километров от линии боестолкновения, после чего они возвращаются обратно. В то же время российские НРК работают на оптоволокне и такой возможности нет.

Какие задачи на фронте выполняют НРК сейчас?