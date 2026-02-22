Именно они помогают избежать рисков для бойцов пехоты. Об этом 24 Каналу рассказал офицер 2 батальона "Рыцари степи" 122 Обр ТрО Геннадий Олейник, отметив, что оккупанты отстают от украинской армии, которая воюет на шаг вперед.

Смотрите также Самая большая преграда не мороз: в 66 ОМБр рассказали об особенностях боев в Лиманском лесу зимой

Как украинские военные используют на фронте роботов?

Офицер отметил, что пехота играет едва ли не самую важную роль на линии боевого соприкосновения. Поэтому полностью ее заменить сейчас невозможно. Однако сейчас украинские военные пытаются минимизировать угрозу для пехоты, используя новые технологии на фронте.

По словам Олейника, сейчас военные нужны не для того, чтобы сидеть в яме. Поэтому Украина движется к тому, чтобы военнослужащие обслуживали роботизированные комплексы, которые бы уничтожали врага.

Россия же не успевает за технологической погоней. НРК россиян работают на оптоволокне или радиосигнале с ограниченным движением до километра. А наши боевые и логистические роботы работают на расстоянии 10 – 15 километров от линии боестолкновения, после чего они возвращаются обратно. У россиян такой возможности нет,

– подчеркнул он.

Офицер добавил, что враг все равно будет пытаться копировать украинские технологии, ведь имеет для этого промышленные возможности. Именно поэтому Украине нельзя терять импульс развития.

Заметьте! Батальон "Рыцари степи" защищает Украину от начала полномасштабного вторжения. Бойцы прошли бои на Юге, Покровском направлении и Сумской области. Командиры подразделения начинали путь в армии как солдаты. Самая главная задача батальона сейчас – заменить военных роботами везде, где это возможно. Прямой рекрутинг во 2 батальона "Рыцари степи" 122 Обр: +38097 275 97 92.

На что способны роботы на фронте?