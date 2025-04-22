Роботы ВСУ стали "новым лицом войны". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.

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Оккупанты боятся "Змея" и других роботов

Робот под названием "Змей" является современной разработкой и стал одним из огромного роботизированного флота. Роботы должны заменить человеческую силу, которой в украинской армии не хватает, несмотря на постоянные бои и преимущества России в количестве солдат.

Всего в 2025 году на передовой помогать защитникам должны 15 000 таких систем. Роботы могут спасать их жизни и открыть перспективы для будущего, где борьбу ведут не солдаты, а операторы и инженеры с пультами управления.

Однако эксперты отмечают, что автоматизация некоторых процессов на фронте может уничтожить мотивацию воинов к уничтожению врага и даже совсем изменить представление о войне.

Разработчики роботов уверяют – на передовой уже идет война машин, хотя очень активно роботизированные системы к боям не привлекаются. Роботы должны не полностью заменить людей, а лишь усилили эффективность противодействия врагу с помощью технологий.

Интересно, что Украина уже имеет опыт проведения полностью роботизированного штурма Военные провели его вблизи Липцев в Харьковской области.

Врага полностью застали врасплох. Это было беспрецедентно... Враг был в полной панике,

– рассказал Офицер Шухай из бригады "Хартия".

Бывший аналитик Пентагона Марсель Плихта отметил прорыв Украины в использовании автоматизированных систем. Он говорил, что следующим этапом будет координация автономных беспилотников, которые работают вместе и слаженно.

Украинские дроны уже хорошо проявили себя в перемещении и доставке необходимых для военных вещей, эвакуации раненых и даже в разминировании.

Работа "Змея", способен разминировать до двух гектаров за день, отмечают в компании Rovertech. Ее соучредитель Борис Дрожак отметил, что России еще нужно несколько лет, чтобы у них появилась такая технология.

Ранее в Украине также презентовали беспилотник, который успешно сбивает российские "Шахеды" и разведывательные дроны. Производители говорят, что этот БпЛА – "самый успешный перехватчик вражеских дронов".

Возможно ли разрабатывать роботов для ВСУ в Украине

Сейчас более 500 стартапов работают над разработкой беспилотных систем. Сфера изготовления оружия хорошо поддерживается инвестициями, пожертвованиями и государственными заказами. В Украине даже создали отдельное подразделение, которое работает с технологиями – Силы беспилотных систем.

Украина сосредоточена на создании роботов в больших масштабах и по цене. Обратная связь от военных позволяет вносить изменения в модели буквально в течение недели,

– отметил Дэвид Кириченко из организации Henry Jackson Society.

Заинтересованы в разработке и использовании дронов и в НАТО. Представители Альянса подчеркивают, что роботы выполняют опасные и грязные задачи. Экс-руководитель инноваций в НАТО Филлип Локвуд прокомментировал, что БпЛА дают возможность "создать время и пространство для спасения жизней".