Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пост президента Владимира Зеленского. Дрон презентовали бельгийской делегации, в частности премьер-министру Бельгии Барту де Веверу, который прибыл в Киев.

Смотрите также Средств больше, чем хотелось, – "Скалун" поделился успехами отечественного производства дронов

Презентовали украинский БпЛА для противодействия "Шахедам"

Новый дрон, который изготовили в Украине может работать как против российских дронов-камикадзе, так и против разведывательных небольших дронов, которые летают над Украиной.

Очень подробно о дроне разработчики не рассказывают, но известно, что его максимальная скорость достигает 200 километров в час. БпЛА может подниматься на 5 километров.

Производители смело говорят, что этот дрон является самым успешным перехватчиком "Шахедов", который находится на вооружении Сил обороны Украины.

В Киеве презентовали новый дрон для перехвата вражеских БпЛА: смотрите видео

Вместе с бельгийцами украинская сторона обсудила возможности связей оборонно-промышленного комплекса двух стран. По словам президента Украины, первые шаги по совместному производству оборонной продукции и ее дальнейшего развития уже сделаны. Так в ноябре 2024 года Украина подписала меморандум с компанией Thales Belgium.

Встретились с представителями украинских и бельгийских оборонных компаний вместе с премьер-министром Бельгии Бартом де Вевером. Осмотрели продукцию украинского производства: разведывательные и ударные БпЛА, наземные роботизированные комплексы и морские дроны. Гордимся тем, что наша индустрия так сильно помогла защитить Украину. Все эти "птички" очень важны для нас и очень опасны для россиян,

– написал Владимир Зеленский.

Кроме этого совместная работа по вооружению позволит Украине производить и принять бельгийские ракеты FZ275 LGR, созданные на основе 70-мм ракеты с установленной головкой самонаведения с наведением по лазерному лучу.

Напомним, во время очередной Ставки Владимир Зеленский подробно обсудил вопросы производства и закупки дронов, которые необходимы на поле боя для украинских военных. Речь шла и о закупке ударных дронов Deep Strike, которыми в этом году обеспечат бойцов.