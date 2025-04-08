В частности, есть положительная динамика в отношении ударных Deep Strike. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение президента от 7 февраля.

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Что заявил Зеленский о Deep Strike

Владимир Зеленский отметил, что Украина должна достичь наибольших масштабов производства и поставок из возможных беспилотников. Президент сообщил, что на Ставке поручил по этому поводу "заключить контракты по максимуму".

Положительная динамика есть также по "дипстрайкам": конкретные цифры я называть не могу, но за этот год мы обеспечим необходимый объем для наших Сил обороны,

– заявил он.

Напомним, еще в январе сообщали, что украинское оборонное ведомство активно инвестирует в разработку и закупку новейших ударных дронов, особенно Deep Strike. Это дальнобойные беспилотники, которые способны бить вглубь российской территории.

Заместитель главы Минобороны Дмитрий Клименков заявлял, что в 2025 году для украинской армии будет поставлено более 30 тысяч таких летательных аппаратов.