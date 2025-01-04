Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова заместителя министра обороны Украины Дмитрия Клименкова в эфире национального марафона.

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Почему дроны Deep Strike важны для Украины

Дмитрий Клименков отметил, что министерство обороны активно инвестирует в разработку и закупку новейших ударных дронов, особенно Deep Strike. Это дальнобойные дроны, которые бьют вглубь территории России.

Заместитель главы Минобороны отметил, что в 2025 году для украинской армии будет поставлено более 30 тысяч таких летательных аппаратов.

"Дип страйками" называем класс ударных дронов, которые способны работать на очень большом расстоянии – это сотни километров. Такие дроны сохраняют жизни наших военных и позволяют оперативно реагировать на изменения на фронте,

– сказал Клименков.

Он подчеркнул, что именно поэтому Украина активно инвестирует в дроны Deep Strike. Это также существенно развивает украинскую промышленность.

Клименков также сообщил, что в 2024 году Министерство обороны профинансировало на закупку вооружения на более 340 миллиардов гривен, причем 50% этой суммы было направлено на закупку оружия украинского производства.

Он подчеркнул, что министерство стремится увеличить долю отечественного вооружения в 2025 году, отметив, что мощный внутренний производственный потенциал будет способствовать привлечению международных инвестиций в оборонный сектор.

Заместитель главы Минобороны также напомнил, что в 2024 году началось значительное сотрудничество между Украиной и правительством Дании, который непосредственно финансирует закупку вооружения у украинских производителей для Вооруженных Сил.

Это партнерство дало начало так называемой "датской модели", в рамках которой было получено 170 миллионов евро на производство передовых военных средств, включая дронами типа Deep Strike и артиллерийскими системами.

В 2025 году, по словам Клименкова, украинские чиновники планируют привлечь не менее 3 миллиардов евро международного финансирования, направленного на усиление внутреннего производства.