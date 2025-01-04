Дроны в 2022 году были скорее как новинка и далеко не играли значительной роли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Guardian.

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Как дроны становятся решающим оружием на фронте

Украинские военные используют дроны как для одиночных атак, так и для длительных массированных ударов, которые могут часами сдерживать штурмы противника. Хотя время полета ограничено емкостью батарей, беспилотники-камикадзе FPV в благоприятных условиях могут преодолевать до 20 километров. В то же время остаются приоритетом экономичные беспилотники-бомбардировщики, которые работают в радиусе 5 километров и возвращаются после выполнения задания.

В начале войны закупкой дронов для ВСУ занимались волонтеры и семьи военных. Впоследствии в Украине начали собирать беспилотники в домашних условиях и дорабатывать их в бригадных мастерских. Теперь большую роль играет Министерство обороны: по состоянию на декабрь 2024 года украинские военные получили 1,1 миллиона FPV-дронов и 100 тысяч более сложных моделей.

Россия, свою очередь, обеспечила свои войска от 1,2 до 1,4 миллионами дронов, что сохраняет относительный паритет в этом направлении. Обе стороны быстро перенимают технические решения друг друга, сохраняя небольшой разрыв в возможностях.

Дроны все чаще используют не только против наземных целей, но и для борьбы с вертолетами. Летом 2024 года было зафиксировано два успешных поражения вертолетов РФ. Растет применение искусственного интеллекта для управления и наведения, а также разработка наземных и морских дронов.

Украинская сторона сталкивается с вызовами радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которая требует значительных энергетических ресурсов и мощных сигналов. Однако создание собственных технологий становится еще более актуальным, особенно учитывая возможное снижение поддержки США при новой администрации. Если война будет продолжаться, ожидается дальнейшее наращивание производства и модернизации беспилотников.

Напомним, 25 июня в Украине создали Силы беспилотных систем. Их возглавил Герой Украины Вадим Сухаревский.