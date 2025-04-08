Зокрема, є позитивна динаміка стосовно ударних Deep Strike. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента від 7 лютого.

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Що заявив Зеленський про Deep Strike

Володимир Зеленський наголосив, що Україна має досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих безпілотників. Президент повідомив, що на Ставці доручив стосовно цього "укласти контракти по максимуму".

Позитивна динаміка є також щодо "дипстрайків": конкретні цифри я називати не можу, але за цей рік ми забезпечимо необхідний обсяг для наших Сил оборони,

– заявив він.

Нагадаємо, ще у січні повідомляли, що українське оборонне відомство активно інвестує в розробку та закупівлю новітніх ударних дронів, особливо Deep Strike. Це далекобійні безпілотники, які здатні бити вглиб російської території.

Заступник глави Міноборони Дмитро Кліменков заявляв, що у 2025 році для українського війська буде поставлено понад 30 тисяч таких літальних апаратів.