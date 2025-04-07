Вироблятимуть у більшій кількості всі доступні дрони: від "мавіків" до оптоволокна. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на вечірнє звернення президента України.

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Що сказав президент про масштабування виробництва дронів

Володимир Зеленський зазначив, що цього дня провів Ставку Верховного Головнокомандувача. Там він заслухав доповіді щодо виробництва дронів в Україні, та розповів про максимальне збільшення виробництва літальних апаратів.

Причому по всій лінійці дронів: від "мавіків" до далекобійних дронів, а також збільшуємо наші українські, можливості для виробництва наземних роботизованих комплексів. Фактично нам потрібне постійне, стабільне зростання виробництва й постачання у війська всіх потрібних частин безпілотного компонента, і на поточний рік є хороші у нас перспективи,

– сказав президент.

Він зауважив, що окремо роботу ведуть щодо дронів на оптоволокні. Тільки з початку цього року з'явилися понад 20 нових сертифікованих зразків дронів з оптоволоконною системою керування.

"Вже 11 наших українських підприємств опанували виробництво саме таких дронів, і завдання – досягти найбільших масштабів виробництва та постачання з можливих. Сьогодні я доручив укласти контракти по максимуму", – зазначив український лідер.

Він також наголосив, що позитивна динаміка є також щодо "діпстрайків". Конкретні цифри глава держави назвати не може, але зазначив, що за цей рік необхідний обсяг для наших Сил оборони буде забезпечений.