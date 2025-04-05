Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб.

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ЗСУ збільшили ефективність безпілотних систем

Олександр Сирський під час наради заслухав звіт командування Сил безпілотних систем. За березень, за допомогою безпілотників різних типів вражено та знищено понад 77 тисяч ворожих цілей – це на 10% більше, ніж у лютому.

Продовжуємо нарощувати кількість та спроможності безпілотників на оптоволокні. Безпілотні комплекси із дистанцією ураження 20 кілометрів уже працюють на фронті,

– повідомив генерал.

Водночас Сирський повідомив і про позитивний результат щодо знищення ворожих розвідувальних БпЛА оперативно-тактичного рівня ППО та дронами-перехоплювачами. За останній місяць було знищено близько тисячі таких розвіддронів.

Окрему увагу на зустрічі приділили протидії безпілотним системам противника. Збройні Сили впроваджують нові системи РЕБ для захисту українських військових. Також значно збільшили кількість засобів радіоелектронної боротьби ближньої дії.

До речі, авіаційний експерт Костянтин Криволап стверджує, що українські дрони на оптоволокні вже успішно використовують 30-кілометрові котушки. Проте такі безпілотники мають і свої недоліки. Вони менш маневрові та складніше долають перешкоди, а також не можуть нести велику бойову частину.